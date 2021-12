Pensione ape sociale gravosi con 32 anni di contributi, sì ma solo per gli edili (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sconto contributivo per l'Ape sociale per gravosi solo agli edili che nel 2022 potranno accedere alla Pensione con 32 anni di contributi e 63 anni di età. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scontovo per l'Apeperagliche nel 2022 potranno accedere allacon 32die 63di età. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione ape sociale gravosi con 32 anni di contributi, sì ma solo per gli edili - ProDocente : Pensione ape sociale gravosi con 32 anni di contributi, sì ma solo per gli edili - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - ila_ciardiello : RT @emascalzo: ++ Manovra:edili in pensione prima,32 anni per i contributi ++ (ANSA) Gli operai edili potranno andare in pensione prima: pe… -