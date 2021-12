Moschee milanesi | il piano Sala per aumentarle Non solo via Novara | 12 abusive resteranno in piedi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) «Il problema delleè ancora irrisolto. Nella scorsa legislatura la sinistra ha modificato ilattrezzature religiose, regolarizzandone 4ed individuando tre aree per edificarne altre. Il tutto mentre ci sono ancora 12». La denuncia porta la firma l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. L’esponente di Fratelli d’Italia ha stilato un elenco dei 12 luoghi di preghiera abusiva: lefuori legge sono un problema di ordine pubblico, ma chi lo denuncia rischia di passare per razzista o islamofobo. Ma a tenere banco è soprattutto lo sfratto del centro vaccinale di viaper la nuova grande moschea. LEGGI ANCHE Strage in Norvegia, la polizia conferma: "È un ...

Ultime Notizie dalla rete : Moschee milanesi

ilGiornale.it

Spiace constatare, per l'ennesima volta, la volontà della giunta Sala a favore dellein ...passato ci opporremo a questa decisione che è a tutti gli effetti uno schiaffo ai cittadini" ...Spiace constatare, per l'ennesima volta, la volontà della giunta Sala a favore dellein ...passato ci opporremo a questa decisione che è a tutti gli effetti uno schiaffo ai cittadini" ...La Lega spiega: "Ribadiamo ancora una volta la ferma e assoluta contrarietà della Lega a nuove moschee sia in via Novara, sia in altri luoghi della città" ...Milano, 22 dic. (Adnkronos) - La Lega Milano ha organizzato oggi, mercoledì 22 dicembre alle 15.30, un presidio in via Novara, presso l'ingresso ...