Morte di Francesca Romana D’Elia: gli ultimi sviluppi delle indagini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si fermano le indagini per ricostruire la tragica Morte di Francesca Romana D’Elia, la modella precipitata dalla tromba di un ascensore mentre era impegnata sul set fotografico. Omicidio colposo, al momento contro ignoti. È questa la natura del fascicolo aperto nelle ultime ore dalla Procura di Roma nell’ambito delle indagini relative alla Morte della modella 19enne Francesca Romana D’Elia. Secondo quanto si apprende sarebbe un atto dovuto, nonostante le prime ricostruzioni abbiano fatto propendere per un tragico incidente. (Facebook)La giovane ha perso la vita a Roma la mattina del 2 dicembre: mentre era sul terrazzo di un condominio di viale dei Quattro Venti per un set ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si fermano leper ricostruire la tragicadi, la modella precipitata dalla tromba di un ascensore mentre era impegnata sul set fotografico. Omicidio colposo, al momento contro ignoti. È questa la natura del fascicolo aperto nelle ultime ore dalla Procura di Roma nell’ambitorelative alladella modella 19enne. Secondo quanto si apprende sarebbe un atto dovuto, nonostante le prime ricostruzioni abbiano fatto propendere per un tragico incidente. (Facebook)La giovane ha perso la vita a Roma la mattina del 2 dicembre: mentre era sul terrazzo di un condominio di viale dei Quattro Venti per un set ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Francesca Romana D'Elia, per la morte della modella 19enne precipitata nella tromba dell'ascensore si indaga per omicid… - ilmessaggeroit : Francesca Romana D'Elia, per la morte della modella 19enne precipitata nella tromba dell'ascensore si indaga per om… - messveneto : Modella morta a Roma dopo essere precipitata, si indaga per omicidio colposo: I poliziotti hanno sequestrato il com… - skiptomylue : @EmeiMarkus Francesca #Donato sulle cinture di sicurezza: 'Voglio credere che proteggano le persone dalla morte pe… - rep_roma : Francesca D'Elia, si indaga per 'omicidio colposo' sulla morte della modella di 19 anni [di Andrea Ossino] [aggiorn… -