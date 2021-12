Advertising

pualai : RT @LVDA_Acid: - Giornalista: sulla questione dei migranti? - Draghi: Bisogna ripensare tutta l'accoglienza; l'Europa ha un enorme bisogno… - ImolaOggi : Migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: hotspot pieno - Marco1999Busa : RT @LVDA_Acid: - Giornalista: sulla questione dei migranti? - Draghi: Bisogna ripensare tutta l'accoglienza; l'Europa ha un enorme bisogno… - PerriconeG : Nuova archiviazione per Carola Rackete: «Salvare i migranti in mare è un dovere» - Open - ViandanteF : RT @LVDA_Acid: - Giornalista: sulla questione dei migranti? - Draghi: Bisogna ripensare tutta l'accoglienza; l'Europa ha un enorme bisogno… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuova

ANSA Nuova Europa

Carola Rackete assolta perché 'salvareè un dovere previsto dal diritto internazionale e la Libia non è un porto sicuro'archiviazione per 'la capitana'. 'Carola Rackete ha agito nell' adempimento del dovere di salvataggio ...Sulla terza imbarcazione di 9 metri viaggiavano invece 54, fra cui due donne e un minore, provenienti da Mali, Guinea, Senegal, Sudan, Egitto, Etiopia, Algeria. Nella giornata di ieri, con 4 ...Le accuse per la comandante della nave erano scaturite dal presunto speronamento della motovedetta della Guardia di finanza il 29 giugno del 2019, giorno dell’arresto ...«Carola Rackete ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare».