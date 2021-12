Libia, rinviato il voto, spetta ora a Tobruk definire road map (Di giovedì 23 dicembre 2021) Terminata l'incertezza sul voto in programma domani in Libia, rinviato ieri a data da definire, spetta ora a un comitato di 10 persone, designato dal parlamento di Tobruk, stabilire una road map che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Terminata l'incertezza sulin programma domani inieri a data daora a un comitato di 10 persone, designato dal parlamento di, stabilire unamap che ...

