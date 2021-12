L'asse Conte-Salvini contro Draghi al Quirinale. Ma Letta e Meloni si smarcano (Di giovedì 23 dicembre 2021) La prima reazione è di pancia. Ecco Matteo Salvini: “Preoccupano eventuali cambiamenti che potrebbero provocare instabilità”. Mario Draghi ha terminato la conferenza stampa della svolta da nemmeno dieci minuti. Seguiranno analoghe prese di posizioni, con varie sfumature, da quasi tutti i partiti. L’orgoglio, e dunque il primato della politica, si scontra, a seconda dei casi, con una sostanziale rassegnazione. Giornata complicata. Le parole di Draghi atterrano in una Camera semideserta e in un Senato che si accapiglia per la manovra. I punti di osservazione sono moltissimi. Sergio Mattarella dal suo ufficio al Quirinale assiste, come da prassi istituzionale, alla conferenza stampa del premier. Nessun commento trapela. Il presidente ha la testa al discorso di fine anno, “poi si eclisserà”, racconta ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) La prima reazione è di pancia. Ecco Matteo: “Preoccupano eventuali cambiamenti che potrebbero provocare instabilità”. Marioha terminato la conferenza stampa della svolta da nemmeno dieci minuti. Seguiranno analoghe prese di posizioni, con varie sfumature, da quasi tutti i partiti. L’orgoglio, e dunque il primato della politica, si scontra, a seconda dei casi, con una sostanziale rgnazione. Giornata complicata. Le parole diatterrano in una Camera semideserta e in un Senato che si accapiglia per la manovra. I punti di osservazione sono moltissimi. Sergio Mattarella dal suo ufficio alassiste, come da prassi istituzionale, alla conferenza stampa del premier. Nessun commento trapela. Il presidente ha la testa al discorso di fine anno, “poi si eclisserà”, racconta ...

