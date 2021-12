Il compito di nonno Draghi non è finito, ma lui già pensa al Quirinale e i partiti restano muti (Di giovedì 23 dicembre 2021) I quirinalisti sono tutti eccitati, Draghi ha parlato e non riescono a smettere di battere le mani. Metteteci anche lo slogan del “nonno” e Berlusconi diventato bisnonno e scoprirete che ci sono tutti gli elementi che servono per sbizzarriti sugli scenari. Madri cristiane, quello che parla da padre, ora il nonno a disposizione e l’ex cavaliere bisnonno sono pupazzetti perfetti per il presepe quirinalizio. Viva il Natale e viva la famiglia. Si scorge anche un certa esultanza perché Draghi avrebbe dimostrato, a detta di quasi tutti i commentatori, un’intelligenza “politica” superiore ai politici nostrani fingendo di non sapere che quella che appare come superiorità sia semplicemente il risultato di una libertà politica (che è il condono di tutti i “tecnici” o “migliori”) che dura giusto ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) I quirinalisti sono tutti eccitati,ha parlato e non riescono a smettere di battere le mani. Metteteci anche lo slogan del “” e Berlusconi diventato bise scoprirete che ci sono tutti gli elementi che servono per sbizzarriti sugli scenari. Madri cristiane, quello che parla da padre, ora ila disposizione e l’ex cavaliere bissono pupazzetti perfetti per il presepe quirinalizio. Viva il Natale e viva la famiglia. Si scorge anche un certa esultanza perchéavrebbe dimostrato, a detta di quasi tutti i commentatori, un’intelligenza “politica” superiore ai politici nostrani fingendo di non sapere che quella che appare come superiorità sia semplicemente il risultato di una libertà politica (che è il condono di tutti i “tecnici” o “migliori”) che dura giusto ...

