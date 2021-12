Grande Fratello Vip, Alex Belli confessa: «Ho mentito, ho detto una bugia nella casa»: ecco tutta la verità (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli è ormai fuori dalla casa del GF Vip 6, ma bisogna ammettere che anche ora che è fuori dal reality continua a tenere le redini di moltissime dinamiche. Al settimanale Chi, l’attore ha rivelato di aver detto solamente una bugia durante i 3 mesi di reclusione nel lussuoso loft e di non aver... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 dicembre 2021)è ormai fuori dalladel GF Vip 6, ma bisogna ammettere che anche ora che è fuori dal reality continua a tenere le redini di moltissime dinamiche. Al settimanale Chi, l’attore ha rivelato di aversolamente unadurante i 3 mesi di reclusione nel lussuoso loft e di non aver...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - B88285158 : direi che basta! Alex sei fuoriiiiii! La lettera da parte di Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6:… - baccy74 : RT @aAnnanka: Quando finirà la pandemia bassetti-crisanti-pregliasco li ritroveremo al grande fratello?(che io non vedo) - GiuseppeporroIt : Una new entry del reality è già pronta per abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip? #gfvip - AbbaziaRosa : #gfvip QUESTO GRANDE FRATELLO MI DISPIACE A PARTE POCHE PERSONE SERIE NELLA CASA SI DOVEVA CHIAMARE QUEST ANNO 'PORNO VIPPONI'?????????????????? -