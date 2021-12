È un momento emozionante per essere Jessica Henwick (Di giovedì 23 dicembre 2021) Deve ancora compiere 30 anni ma ha una carriera alle spalle che l’ha portata già a recitare per molti big della regia, senza contare il periodo d’oro che sta vivendo ultimamente. Jessica Henwick, attrice britannica, nata nel Surrey, con origini orientali (la mamma è di Singapore), che il grande pubblico ha conosciuto e apprezzato nei panni di Nymeria Sand nella serie HBO Il Trono di Spade, è stata infatti contesa per ruoli molti importanti, tanto da arrivare a un bivio cruciale: scegliere se entrare nel cast di Matrix: Resurrection, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, o proseguire con l’universo Marvel, dove si è fatta conoscere come interprete di Colleen Wing nella serie televisiva Iron Fist, e accettare di girare Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Alla fine, la sua scelta è caduta su Lana Wachowski, che è tornata ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 dicembre 2021) Deve ancora compiere 30 anni ma ha una carriera alle spalle che l’ha portata già a recitare per molti big della regia, senza contare il periodo d’oro che sta vivendo ultimamente., attrice britannica, nata nel Surrey, con origini orientali (la mamma è di Singapore), che il grande pubblico ha conosciuto e apprezzato nei panni di Nymeria Sand nella serie HBO Il Trono di Spade, è stata infatti contesa per ruoli molti importanti, tanto da arrivare a un bivio cruciale: scegliere se entrare nel cast di Matrix: Resurrection, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, o proseguire con l’universo Marvel, dove si è fatta conoscere come interprete di Colleen Wing nella serie televisiva Iron Fist, e accettare di girare Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Alla fine, la sua scelta è caduta su Lana Wachowski, che è tornata ...

interistq : RT @inthetvees: SPOILER #Hawkeye . . . . . . . . . . . . . . . . il momento in cui Yelena ascolta finalmente Clint decidendo di lasciarlo… - MorabitoGio : Io che registro le dirette.. ???? Preparatevi domani certe chicce e un momento molto emozionante... #LiveInstagram… - infoitscienza : Xbox ed il 'momento nostalgia' con il suo emozionante spot '20 Years of Play' - Libero41316546 : RT @amore_prelemi_t: Giulia e Pierpaolo che si tengono per mano e lei con il sottofondo del coro meraviglioso dei bambini dice AMORE VOGLIO… - ComCuccuru : RT @amore_prelemi_t: Giulia e Pierpaolo che si tengono per mano e lei con il sottofondo del coro meraviglioso dei bambini dice AMORE VOGLIO… -