Crollo della gru a Torino, città in lutto per i funerali dell’operaio Filippo Falotico: applausi e lacrime all’uscita feretro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra le lacrime i parenti e gli amici di Filippo Falotico hanno salutato per l’ultima volta il ventenne operaio morto per il Crollo della gru a Torino insieme ad altri due colleghi, Roberto Peretto di 52 anni e Marco Pozzetti di 54. I funerali sono stati celebrati in Duomo dall’arcivescovo Nosiglia e ha partecipato anche il sindaco Lo Russo. L’applauso degli amici e l’augurio di “fare buon viaggio” hanno accompagnato il feretro di Falotico fuori dal Duomo. La salma verrà tumulata in Basilicata, regione di origine della famiglia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tra lei parenti e gli amici dihanno salutato per l’ultima volta il ventenne operaio morto per ilgru ainsieme ad altri due colleghi, Roberto Peretto di 52 anni e Marco Pozzetti di 54. Isono stati celebrati in Duomo dall’arcivescovo Nosiglia e ha partecipato anche il sindaco Lo Russo. L’applauso degli amici e l’augurio di “fare buon viaggio” hanno accompagnato ildifuori dal Duomo. La salma verrà tumulata in Basilicata, regione di originefamiglia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

