Covid, Cdm approva dl Festività: non c'è l'obbligo di vaccino nella P.a. (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle Festività. Nel testo non c'è l'obbligo di vaccino per tutti i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri hato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio danelle. Nel testo non c'è l'diper tutti i ...

