Cecilia Capriotti in intimo sotto l’albero di Natale: curve bollenti in vista – FOTO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cecilia Capriotti si unisce alla lunga serie di bellezze che si mettono in mostra sotto l’albero, il suo fisico in lingerie è semplicemente perfetto Una donna bellissima, ma non soltanto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 dicembre 2021)si unisce alla lunga serie di bellezze che si mettono in mostra, il suo fisico in lingerie è semplicemente perfetto Una donna bellissima, ma non soltanto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lastanzadelsole : RT @LaMaiNaGioia: Ripensando a questa regina di Cecilia Capriotti che per darsi un tono di inventava le lauree. #GFVIPParty #Gfvip #GFvip5… - Klaire42155244 : RT @LaMaiNaGioia: Ripensando a questa regina di Cecilia Capriotti che per darsi un tono di inventava le lauree. #GFVIPParty #Gfvip #GFvip5… - LaMaiNaGioia : Ripensando a questa regina di Cecilia Capriotti che per darsi un tono di inventava le lauree. #GFVIPParty #Gfvip… - Jynial : i balletti natalizi di quest’anno sono stati un’offesa PERFINO per cecilia capriotti #gfvip - ItsCloe_ : Io Patrizia Pellegrino. Teresanna Pugliese. Cecilia Capriotti -