Benemerenze e medaglie d’oro, il sindaco Gori: “Bergamo, non ti disunire” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bergamo. Raccontare Bergamo, attraverso le gesta e le qualità dei suoi benemeriti, oltre la vicenda della pandemia, con lo sguardo rivolto al futuro. Il sindaco Giorgio Gori ha aperto la cerimonia della consegna delle medaglie d’oro e delle civiche Benemerenze, andata in scena mercoledì sera al Teatro Donizetti, cercando di guardare avanti. “Bergamo cresce più della Lombardia, che cresce più dell’Italia, che cresce più della media europea. I valori della produzione industriale e delle esportazioni sono superiori a quelli del 2019. Hanno ripreso bene anche i servizi, il commercio e il turismo. La disoccupazione è sotto il 3%, il valore più basso in Italia. Sicché la fotografia di questa fine del 2021 ci coglie così, sospesi tra una corsa che ha ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021). Raccontare, attraverso le gesta e le qualità dei suoi benemeriti, oltre la vicenda della pandemia, con lo sguardo rivolto al futuro. IlGiorgioha aperto la cerimonia della consegna dellee delle civiche, andata in scena mercoledì sera al Teatro Donizetti, cercando di guardare avanti. “cresce più della Lombardia, che cresce più dell’Italia, che cresce più della media europea. I valori della produzione industriale e delle esportazioni sono superiori a quelli del 2019. Hanno ripreso bene anche i servizi, il commercio e il turismo. La disoccupazione è sotto il 3%, il valore più basso in Italia. Sicché la fotografia di questa fine del 2021 ci coglie così, sospesi tra una corsa che ha ...

Advertising

BergamoeC : RT @ComunediBergamo: ??Il Comune di Bergamo assegna, per l’anno 2021, 5 medaglie d’oro e 10 civiche benemerenze. I riconoscimenti saranno co… - ComunediBergamo : ??Il Comune di Bergamo assegna, per l’anno 2021, 5 medaglie d’oro e 10 civiche benemerenze. I riconoscimenti saranno… - dirittofrontier : @ManilaNuova @PMurroccu Questo è uno dei motivi per cui uno come me non farà mai il PDR. Grazia, medaglie e benemer… -

Ultime Notizie dalla rete : Benemerenze medaglie Bergamo, il grazie ai benemeriti: "Esempi di generosità, coraggio e dedizione" Il Consiglio comunale di Bergamo si è riunito in seduta straordinaria mercoledì 22 dicembre al Teatro Donizetti per la consegna di cinque medaglie d'oro e dieci benemerenze a cittadini e gruppi che si sono distinti per il loro impegno nella comunità. Il video completo della ...

Quaranta storie di successo alle Benemerenze del Coni ... in città, ieri, ha prestato il suo palco alla cerimonia di consegna delle benemerenze del Coni ... di poter assegnare le medaglie agli atleti e massime onoreficenze come Palma e Stelle al merito a ...

Benemerenze e medaglie d’oro, il sindaco Gori: “Bergamo, non ti disunire” BergamoNews Bergamo, il grazie ai benemeriti: «Esempi di generosità, coraggio e dedizione» - Video La città di Bergamo ha premiato le sue eccellenze: cittadini e gruppi che con il loro impegno, passione e generosità hanno contribuito alla valorizzazione della comunità. Merco ...

Quaranta storie di successo alle Benemerenze del Coni Quaranta nomi, per quaranta storie, quaranta trionfi, dietro ai quali si cela una mole di ore - quella no, non certo quantificabile - di passione, sudore, impegno e costanza. Accumulata in mesi, in an ...

Il Consiglio comunale di Bergamo si è riunito in seduta straordinaria mercoledì 22 dicembre al Teatro Donizetti per la consegna di cinqued'oro e diecia cittadini e gruppi che si sono distinti per il loro impegno nella comunità. Il video completo della ...... in città, ieri, ha prestato il suo palco alla cerimonia di consegna delledel Coni ... di poter assegnare leagli atleti e massime onoreficenze come Palma e Stelle al merito a ...La città di Bergamo ha premiato le sue eccellenze: cittadini e gruppi che con il loro impegno, passione e generosità hanno contribuito alla valorizzazione della comunità. Merco ...Quaranta nomi, per quaranta storie, quaranta trionfi, dietro ai quali si cela una mole di ore - quella no, non certo quantificabile - di passione, sudore, impegno e costanza. Accumulata in mesi, in an ...