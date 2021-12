Belèn docet | a Natale | regala la bellezza!

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nessuna idea per i tuoi regali last minute? Prendi spunto daRodriguez ela bellezza “La bellezza è graditissima ospite ovunque” – diceva Goethe. Tradotto a distanza di più di due secoli:re bellezza a sé e agli altri è un dono che rende ancora più piacevoli e gioiosi i momenti di festa.re bellezza aè donare all’altro una promessa di felicità. Sì, perché un prodotto beauty è come se contenesse il messaggio: “Sei bello/a, ma con le cure giuste lo diventerai ancora di più”. Un lusso speciale per la cura della pelle del viso è il tool di origini antichissime realizzato con il Quarzo Rosa, una pietra curativa dalle molteplici caratteristiche e dai numerosi benefici. Il Face Roller professionale SENELLE COSMETICS, grazie alla freschezza tutta naturale del Quarzo Rosa, si ...