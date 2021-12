Basket | Cremona annuncia | “Dieci membri del gruppo squadra positivi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Altri casi dità nelitaliano. “Vanolicomunica che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono emerse 10tà al covid-19 all’interno del. Tutti i soggetti si trovano in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie. Il Club è in contatto con Legaaffinché sia valutata la situazione in essere, in vista dell’imminente sfida di campionato con l’Allianz Pallacanestro Trieste in programma domenica 26 dicembre al PalaRadi”, si legge nel comunicato del club. SportFace.