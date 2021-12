Ascolti tv 22 dicembre 2021: scopri chi ha vinto in prime time (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time ieri 22 dicembre 2021? Nella settimana di Natale RaiUno dopo il finale di stagione di Blanca lunedì e martedì mette in onda Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni e Gigi Proietti in prima Tv. Canale 5 risponde con la serie tv Tutta Colpa di Freud con … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi hala battaglia deglitv inieri 22? Nella settimana di Natale RaiUno dopo il finale di stagione di Blanca lunedì e martedì mette in onda Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni e Gigi Proietti in prima Tv. Canale 5 risponde con la serie tv Tutta Colpa di Freud con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti Tv 16 dicembre 2021, Un Professore di nome Gassmann chiude alla grande ???????? - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 22 dicembre: Pinocchio Tutta colpa di Freud – La serie Mare fuori 2 - #Ascolti #mercoledì… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 22 dicembre 2021: Pinocchio, Tutta colpa di Freud, Chi l'ha visto?, Guess My Age, dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti tv ieri mercoledì 22 dicembre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #mercoledì #dicembre #auditel - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in leggerissimo rialzo per NXT (21 dicembre) #WWE #NXT -