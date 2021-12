Uomini e Donne | anticipazioni 22 dicembre | Ida Platano farà una nuova conoscenza?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)22: come si coclude la stagione del dating – show di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme!: Gemma Galgani contro Tina Cipollari per un motivo molto particolare Ancora una volta vedremo uno scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari … Il motivo, però, dovrebbe essere diverso dai soliti. Cosa combineranno le due iconiche protagoniste di ““? Dal punto di vista sentimentale ricordiamo che Gemma, oltre a Leonardo, sta conoscendo un nuovo cavaliere: Stefano. Abbiamo visto Tina consigliare alla storica nemica di frequentare solo lui, lasciando perdere l’altro, che non le sembra davvero “preso” da lei. Inoltre all’opinionista non è piaciuto che il cavaliere avesse “preteso” che la dama non ...