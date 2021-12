Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitalini io abbiamo fatto un lavoro perché l’operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno e a chi gli chiede lumi sul futuro rispondo il mio destino non conta sono nuovo servizio delle istituzioni poi chiarisce essenziale per continuare l’azione di contrasto della pandemia di rilancio della crescita l’attrazione del PNR che La legislatura davanti fino al suo termine naturale draghi rassicura il paese abbiamo conseguito tre grandi risultati reso l’Italia uno dei paesi più affascinati del mondo consegnato in tempo il PNR raggiunto 51 obiettivi creato le condizioni perché lavoro sul PNR Contini lega PD e Italia confermano l’appuntamento per l’azione del governo augurandosi che possa proseguire nei prossimi mesi con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitalini io abbiamo fatto un lavoro perché l’operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno e a chi gli chiede lumi sul futuro rispondo il mio destino non conta sono nuovo servizio delle istituzioni poi chiarisce essenziale per continuare l’azione di contrasto della pandemia di rilancio della crescita l’attrazione del PNR che La legislatura davanti fino al suo termine naturale draghi rassicura il paese abbiamo conseguito tre grandi risultati reso l’Italia uno dei paesi più affascinati del mondo consegnato in tempo il PNR raggiunto 51 obiettivi creato le condizioni perché lavoro sul PNR Contini lega PD e Italia confermano l’appuntamento per l’azione del governo augurandosi che possa proseguire nei prossimi mesi con ...

