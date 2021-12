Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 22 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano l’arrivo della stagione invernale la diffusione della variante omicron ci obbligano la massima cautela nella gestione dei prossimi mesi così il premier Mario Draghi si esprime in vista della cabina di regia che domani 23 dicembre deciderà le eventuali misure e restrizioni da adottare per arginare i contatti lavare e omicron Italia secondo L’ultimo bollettino supera i 30000 contatti quotidiani oggi l’emergenza coronavirus a pochi giorni dal Natale sarà sicuramente tra i temi che il premier affronterà nella tradizionale conferenza stampa di fine anno in programma tra qualche ora le 10:30 e la variante omicron intanto si diffonde velocissima in tutta Europa i contatti non si fermano le misure arrivano mentre 2M sa si fa scattare ...