Thiago Motta spavaldo: "Siamo stati più forti del Napoli"

Al termine del match Napoli-Spezia, l'allenatore Thiago Motta ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito le parole: "Abbiamo giocato una grandissima partita. Abbiamo vinto in trasferta contro una grande squadra, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Durante le partite d'andata abbiamo fatto bene, altre meno belle dove miglioreremo sicuramente. Siamo in linea con gli obiettivi della società. Sono fiducioso e convinto che il girone faremo ancora meglio.

Il Napoli ha giocato molto bene, ha dei giocatori di grande livello. Sono giocatori forti che lottano per vincere il campionato. I miei ragazzi hanno giocato con grande qualità. Questa sera siamo stati più forti."

