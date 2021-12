Sollevamento pesi, la memorabile Olimpiade azzurra. Tre medaglie e un salto di qualità esponenziale. E i giovani… (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si chiude con un bilancio trionfale il 2021 del Sollevamento pesi italiano, alla luce di un’edizione olimpica strepitosa e degli ottimi risultati raccolti nelle manifestazioni giovanili internazionali. Il movimento azzurro della pesistica olimpica è in grande salute e potrebbe guardare con ottimismo verso il futuro, se non fosse per la delicatissima situazione che sta attraversando la Federazione Internazionale e che sta mettendo a forte rischio la presenza di questo sport ai Giochi di Los Angeles 2028. In ogni caso la Nazionale Italiana ha svolto un lavoro fantastico negli ultimi anni ed i risultati lo dimostrano, a partire dai cinque atleti capaci di strappare il pass olimpico per Tokyo. In Giappone sono poi arrivati due exploit abbastanza inattesi, l’argento di Giorgia Bordignon nei 64 kg ed il bronzo di Mirko Zanni nei 67 kg, che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si chiude con un bilancio trionfale il 2021 delitaliano, alla luce di un’edizione olimpica strepitosa e degli ottimi risultati raccolti nelle manifestazioni giovanili internazionali. Il movimento azzurro dellastica olimpica è in grande salute e potrebbe guardare con ottimismo verso il futuro, se non fosse per la delicatissima situazione che sta attraversando la Federazione Internazionale e che sta mettendo a forte rischio la presenza di questo sport ai Giochi di Los Angeles 2028. In ogni caso la Nazionale Italiana ha svolto un lavoro fantastico negli ultimi anni ed i risultati lo dimostrano, a partire dai cinque atleti capaci di strappare il pass olimpico per Tokyo. In Giappone sono poi arrivati due exploit abbastanza inattesi, l’argento di Giorgia Bordignon nei 64 kg ed il bronzo di Mirko Zanni nei 67 kg, che ...

Advertising

BlackMageV : @gradodograssi Magari la propongono come disciplina olimpica... Se non ricordo male hanno tolto la boxe e il sollevamento pesi... ????? - Anna07942827 : @crlggg No... Direi che frequentano luoghi ameni con ritiro spirituale nei centri sociali e nei palazzi che restaur… - 90_sisco : @Santonicola_ Beh fai di sicuro tutto ciò che serve cardio e squat e qualche sollevamento pesi eheheh - AlbertoSomma4 : @Smartitina Ovviamente, lo accompagno a casa con pesi e esercizi di sollevamento e tonificazione alle braccia. Ho s… - Arcotangente1 : @MLopice @Omero79 @libellularib4 Essere 'la cosa' ha dei vantaggi. Potrei diventare olimpionico nel sollevamento pe… -