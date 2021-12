Sinistra ridicola: chiede il Var per accusare un consigliere di FdI di aver fatto il saluto romano (video) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manca solo che il Pd chieda il Var per verificare le immagini in aula, la moviola calcistica, per intenderci, applicata alle ossessioni di fascismo. Ci sarebbe a ridere, e in effetti si sorride, quantomeno, per la polemica fatta scattare in Consiglio comunale a Ventimiglia per presunti saluti romani da parte del consigliere di maggioranza Ino Isnardi di Fratelli d’Italia.A Ventimiglia arriva il saluto romano, ma è un’allucinazione del Pd Il Comune di Ventimiglia è di centrodestra e questo al centroSinistra provoca evidentemente ossessioni e mal di pancia, forse perfino allucinazioni, al punto da convincere qualcuno che in aula si siano consumati pericolosi reati di apologia di fascismo.Il consigliere di maggioranza Giuseppe Palmero (Lista Scullino Sindaco), durante la discussione di una mozione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Manca solo che il Pd chieda il Var per verificare le immagini in aula, la moviola calcistica, per intenderci, applicata alle ossessioni di fascismo. Ci sarebbe a ridere, e in effetti si sorride, quantomeno, per la polemica fatta scattare in Consiglio comunale a Ventimiglia per presunti saluti romani da parte deldi maggioranza Ino Isnardi di Fratelli d’Italia.A Ventimiglia arriva il, ma è un’allucinazione del Pd Il Comune di Ventimiglia è di centrodestra e questo al centroprovoca evidentemente ossessioni e mal di pancia, forse perfino allucinazioni, al punto da convincere qualcuno che in aula si siano consumati pericolosi reati di apologia di fascismo.Ildi maggioranza Giuseppe Palmero (Lista Scullino Sindaco), durante la discussione di una mozione ...

