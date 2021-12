“Sì sì vax”, Bassetti frigna per le critiche: “La rifarei, i giornalisti sono invidiosi di me” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic — Secondo Matteo Bassetti i giornalisti che hanno criticato la hit natalizia Sì sì vax sarebbero invidiosi della sua esposizione mediatica. Il virologo, in sostanza, non si pente della canzoncina che ha fatto aggrottare la fronte a mezza Italia e fatto ridere l’altra metà, cantata alla trasmissione Un giorno da pecora assieme ai colleghi Andrea Crisanti e Pregliasco. Bassetti rivendica la canzoncina “Sì sì vax” Se gli va dato un «merito» — se così lo si può chiamare — è quello di non avere arretrato di un millimetro sulle proprie posizioni: anzi, Bassetti rilancia, rivendicando l’utilità dell’operazione e prendendosela con la presunta invidia dei giornalisti. Che forse, per iniziare a stargli simpatici, dovrebbero incensarlo ogni volta che apre bocca. «La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic — Secondo Matteoche hanno criticato la hit natalizia Sì sì vax sarebberodella sua esposizione mediatica. Il virologo, in sostanza, non si pente della canzoncina che ha fatto aggrottare la fronte a mezza Italia e fatto ridere l’altra metà, cantata alla trasmissione Un giorno da pecora assieme ai colleghi Andrea Crisanti e Pregliasco.rivendica la canzoncina “Sì sì vax” Se gli va dato un «merito» — se così lo si può chiamare — è quello di non avere arretrato di un millimetro sulle proprie posizioni: anzi,rilancia, rivendicando l’utilità dell’operazione e prendendosela con la presunta invidia dei. Che forse, per iniziare a stargli simpatici, dovrebbero incensarlo ogni volta che apre bocca. «La ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il coretto natalizio dei #virologi per i #vaccini. Io non volevo crederci, invece è vero: vietato ai deboli di cu… - Corriere : Covid, il trio Crisanti, Bassetti, Pregliasco canta «Sì sì vax» sulle note di Jingle Bells - 1giornodapecora : “Sì Sì Vax”, la canzone di Natale del Trio Virologi ???? ?? Matteo #Bassetti #AndreaCrisanti Fabrizio @preglias… - guz_min : RT @AuroraLittleSun: Io non sono riuscita a trattenermi, ho mandato il video di “sì sì sì sì sì vax vacciniamoci” sul gruppo universitario… - clcaramaschi : RT @IlPrimatoN: Secondo il virologo 'gli italiani hanno apprezzato' -