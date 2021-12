Previsione Superenalotto del 23-12-2021

Leggi su gigilotto

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La , proposta è composta da 11 colonne, più superstar, valide per cinque concorsi. La per il concorso di sabato è stata elaborata sulla base dell’indice mensile in questo caso la 8a estrazione del mese.– By GiGi LoTTo © 73-49-90-30-08-6245-05-42-87-78-8045-01-29-51-77-4670-71-80-08-19-5815-58-01-25-82-5946-51-61-10-78-4777-45-84-54-38-7257-54-65-66-34-6248-82-77-66-46-8425-53-90-01-60-6246-74-77-03-58-69 Le probabilità di vincita del 6 è di 1 su 622.614.630, del 5+1 è di 1 su 103.769.102, del 5 è di una su 1.250.230, del 4 di 1 su 11.907, del 3 di 1 su 327 e del 2 1 su 22. Il nuovo jackpot per il concorso numero 153 del 23 Dicembre è di 129.400.000,00 euro. Nessun sei centrato nel concorso precedente.SuperStar Puoi aggiungere il numero superstar usando la statistica dei ...