Olimpiadi in tv: Rai-Discovery, i dettagli dell'accordo per Pechino e Parigi. 360 ore in chiaro per il 2024: doppio canale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cominciano a essere più chiari i termini dell'accordo che ha portato Rai e Discovery a far sì che la copertura delle Olimpiadi di Pechino 2022 e Parigi 2024 fosse accordata alla tv di Stato. Una soluzione, questa, sottolineata e salutata peraltro con grande vigore positivo da Giovanni Malagò, il numero 1 del CONI. Secondo quanto riportato dall'ANSA, infatti, se è totalmente confermato il fatto che saranno 100 (cioè quelle usuali) le ore a disposizione dell'emittente statale italiana in vista delle Olimpiadi Invernali pechinesi, il vero fatto nuovo riguarda quelle estive di Parigi 2024. La Rai, infatti, avrà a disposizione un monte ore pari a 360, un'evoluzione estremamente importante rispetto alle due altre situazioni in cui c'era ...

