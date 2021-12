Morgan | “Ho vinto io Ballando con le stelle” Poi la bordata alla giuria

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il cantautore traccia un bilancio della sua esperienza Marco Castoldi si dice pronto per un programma tutto suo Poi parla Perizona Magazine.

...della giuria Carolyn Smith ha candidamente ammesso (a vittoria già assegnata) che proprio... 'In realtà io ho. Il concetto di vittoria è morale, personale, è l'arte che vince sull'oblio e ...La cantante si è sfidata in finale controe ha. Sulle pagine del settimanale Oggi a commentare la vittoria di Arisa a Ballando con le stelle è stata Carolyn Smith che ha ammesso:Il cantante ha dimostrato di essere un vero fenomeno della danza. Eppure è arrivato solo terzo nel talent show di Milly Carlucci. E ora, dopo l'ammissione di Carolyn Smith, si toglie tanti sassolini d ...Carolyn Smith sulla vittoria di Arisa svela: "Non era la più brava a Ballando con le stelle" Ha trionfato a Ballando con le stelle conquistando il ...