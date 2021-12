Marotta sul caso plusvalenze: 'Inter serena e collaborativa' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo emesso un comunicato stampa chiaro ed esplicito, ribadiamo massima collaborazione. L'Inter ha agito sempre in modo corretto. C'è serenità e collaborazione". Beppe Marotta è tornato sulla ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo emesso un comunicato stampa chiaro ed esplicito, ribadiamo massima collaborazione. L'ha agito sempre in modo corretto. C'è serenità e collaborazione". Beppeè tornato sulla ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????? #Inter, #Marotta fa il punto sul caso plusvalenze: 'Noi abbiamo agito in modo corretto' - calciomercatoit : ????? #Inter, #Marotta fa il punto sul caso plusvalenze: 'Noi abbiamo agito in modo corretto' - Gazzetta_it : Marotta sul caso plusvalenze: '#Inter serena e collaborativa' - BandieraInter : Le parole di #Marotta sul caso plusvalenze. #InterTorino - carlito_786 : RT @elliott_il: @CalcioFinanza Siamo puliti, adesso facciamo transparenza come ha chiesto Marotta. E gia che ci siamo, un bel certamento an… -