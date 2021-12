L’Ucraina deve iniziare i negoziati per entrare nell’Ue e congelare l’adesione alla Nato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se, come ci dice il dizionario, “prevedere” significa «concepire qualcosa col pensiero, considerarlo come possibile e, in particolare, prendere delle disposizioni in vista della sua eventualità», Mark Galeotti ha torto quando scrive sul Moscow Times che «il Cremlino probabilmente non sa più di noi se è prevista un’invasione del». Se il presidente Putin non sa «se» e «quando» intervenire in Ucraina, l’invasione è a tutti gli effetti un’opzione a cui potrebbe ricorrere a seconda delle circostanze e delle necessità e come tale è attentamente preparata. Le perdite russe in combattimento, le capacità di resistenza ucraine, le incertezze sulla reazione dell’opinione pubblica russa, gli effetti delle nuove sanzioni internazionali, sono tutti elementi che, in termini di rapporto costi-benefici, rendono l’invasione un’opzione a dir poco problematica. Ma per il fatto ...