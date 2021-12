Legge di Bilancio | Gilda | neanche un centesimo in più agli 87 euro per gli aumenti stipendiali Mobilitazione prosegue

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Gli emendamenti al Ddlapprovati in Commissione al Senato sono estremamente deludenti, è del tutto evidente che manca la volontà politica di investire nella scuola. Ancora una volta alle parole non seguono i fatti e le promesse restano disattese. Di fronte a tutto ciò, non possiamo che rispondere continuando la”. L'articolo .

borghi_claudio : Se ricordate, al netto del commento sulla gestione inquietante della legge di bilancio, avevo già parlato di questo… - meb : La mia intervista a la Repubblica sui ritardi della legge di bilancio, l'urgenza di accelerare la terza dose e i pr… - fattoquotidiano : "Col governo Draghi più precarietà": lite tra Montanari e Orlando a La7. E il ministro: "Ha studiato cosa c'è nella… - noth2loos : RT @StefanoFeltri: Draghi conferma quello che abbiamo sempre scritto su @DomaniGiornale : il superbonus edilizio è uno spreco, è iniquo, ge… - ECicolano : RT @Palazzo_Chigi: #ConferenzaDraghi: L'apertura del tavolo sulle #pensioni con i sindacati era un'intenzione manifestata da me. I provvedi…

... soprattutto nel periodo di approvazione della manovra di. Nel corso della storia ... il tutto a carico dello Stato (da notare che, con la stessa, venne introdotta la tredicesima). Il ...Sarà importante valutare le ricadute delladiin discussione in Parlamento e gli eventuali trasferimenti statali per far fronte alle maggiori spese dovute al rincaro dell'energia e dei ...Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - "Con una metafora calcistica abbiamo voluto spiegare il bilancio votato oggi in Consiglio regionale. Un bilancio fatto di tanti rinvii, di qualche rigore a porta vuota ...PALERMO – È iniziata all’Ars la seduta d’aula dedicata all’esame del disegno di legge di variazioni di bilancio. “Abbiamo deciso di stralciare gli emendamenti aggiuntivi al testo – ha detto il preside ...