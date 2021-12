Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “cacciati” da un ristorante a Parigi. Il romantico viaggio “rovinato” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più innamorati e felici, e quale meta migliore se non Parigi a Natale per suggellare ancora di più questo amore? La città delle luci è ancora più romantica in questo periodo dell’anno e la coppia sta documentando sui social le loro giornate che hanno però incontrato un piccolo intoppo. La coppia infatti ha avuto da ridire con un ristorante Parigino che li ha cacciata in modo brusco scatenando le ire dell’influencer. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante Giulia Salemi è senza freni, su Instagram ha riversato la sua rabbia nei confronti del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021)sono sempre più innamorati e felici, e quale meta migliore se nona Natale per suggellare ancora di più questo amore? La città delle luci è ancora più romantica in questo periodo dell’anno e la coppia sta documentando sui social le loro giornate che hanno però incontrato un piccolo intoppo. La coppia infatti ha avuto da ridire con unno che li ha cacciata in modo brusco scatenando le ire dell’influencer.da unè senza freni, su Instagram ha riversato la sua rabbia nei confronti del ...

