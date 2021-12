Gf Vip 6, Delia Duran torna a parlare della vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Un errore lo perdono, ma se non fosse stato un errore?” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua ancora a far discutere la vicenda che ha visto coinvolti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo la sua squalifica, l’attore è tornato a casa dalla moglie Delia che ha deciso di perdonarlo nonostante la pericolosa vicinanza a Soleil Sorge. Ieri la modella venezuelana è intervenuta sul proprio profilo Instagram per rispondere ai propri follower. In particolare Delia ha chiesto ai suoi seguaci cosa non avrebbero fatto se fossero stati al suo posto. Alcuni hanno risposto che non sarebbero tornati con Alex, ma Delia ha ribattuto di averlo fatto per non perdere “il suo amore più grande”. La ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua ancora a far discutere la vicenda che ha visto coinvolti. Dopo la sua squalifica, l’attore èto a casa dalla moglieche ha deciso di perdonarlo nonostante la pericolosa. Ieri la movenezuelana è intervenuta sul proprio profilo Instagram per rispondere ai propri follower. In particolareha chiesto ai suoi seguaci cosa non avrebbero fatto sero stati al suo posto. Alcuni hanno risposto che non sarebberoti con, maha ribattuto di averlo fatto per non perdere “il suo amore più grande”. La ...

