Formazioni ufficiali Lorient-PSG | Ligue 1 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ledi-PSG, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. I parigini di Mauricio Pochettino, dopo la comoda vittoria in Coppa di Francia contro il Feignies, va a caccia di altri punti contro la penultima in classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 22 dicembre. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le: Nardi, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff, Abergel, Monconduit, Le Fee, Ouattara, Lauriente, Moffi. PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Wijnaldum, Gueye; Messi, Icardi, Di Maria. SportFace.