Firenze e Bergamo annullano il Capodanno in piazza. In Gallura per il pranzo di Natale serve il Green pass (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Obbligo di indossare le mascherine all’aperto e niente Capodanno in piazza. È la decisione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha annunciato questa mattina di aver annullato lo spettacolo in piazzale degli Alpini, a cui avrebbe dovuto partecipare anche La Rappresentante di Lista. «In via precauzionale, considerando l’aumento dei contagi» di Coronavirus, ha detto il primo cittadino, dall’ultimo dell’anno scatterà anche l’obbligo di portare la mascherina all’aperto in tutta la città. La misura sarà in vigore fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22, e il 31 dicembre fino alle 2 del mattino. Anche Firenze corre ai ripari: «Abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti per Capodanno», ha detto il sindaco della città Dario Nardella, a margine del Consiglio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nientein. È la decisione del sindaco diGiorgio Gori, che ha annunciato questa mattina di aver annullato lo spettacolo inle degli Alpini, a cui avrebbe dovuto partecipare anche La Rappresentante di Lista. «In via precauzionale, considerando l’aumento dei contagi» di Coronavirus, ha detto il primo cittadino, dall’ultimo dell’anno scatterà anche l’obbligo di portare la mascherina all’aperto in tutta la città. La misura sarà in vigore fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22, e il 31 dicembre fino alle 2 del mattino. Anchecorre ai ripari: «Abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti per», ha detto il sindaco della città Dario Nardella, a margine del Consiglio ...

