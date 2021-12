Ferrari 2022: c’è la data della presentazione ufficiale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stato, certamente, un anno particolare per la scuderia di Maranello il 2021. Dopo una partenza piuttosto negativa che evidenziava le mancanze della vettura presentata per il Mondiale di Formula Uno che si è concluso con la vittoria di Max Verstappen all’ultimo giro di boa contro Lewis Hamilton, la Rossa si è rimessa in carreggiata. Le modifiche e gli upgrade regalati alle macchine di Carlos Sainz e Charles Leclerc, non a caso, si sono rivelati fondamentali nella corsa in classifica costruttori che ha visto la Ferrari piazzarsi al terzo posto dietro a Mercedes e Red Bull, ma davanti ad una McLaren che sembrava imprendibile. Un anno di transizione, come spesso confermato da Mattia Binotto, nel quale il team non ha sviluppato volutamente il bolide di Maranello. Tutti gli sforzi, infatti, sono stati concentrati sulla vettura che scenderà in pista nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stato, certamente, un anno particolare per la scuderia di Maranello il 2021. Dopo una partenza piuttosto negativa che evidenziava le mancanzevettura presentata per il Mondiale di Formula Uno che si è concluso con la vittoria di Max Verstappen all’ultimo giro di boa contro Lewis Hamilton, la Rossa si è rimessa in carreggiata. Le modifiche e gli upgrade regalati alle macchine di Carlos Sainz e Charles Leclerc, non a caso, si sono rivelati fondamentali nella corsa in classifica costruttori che ha visto lapiazzarsi al terzo posto dietro a Mercedes e Red Bull, ma davanti ad una McLaren che sembrava imprendibile. Un anno di transizione, come spesso confermato da Mattia Binotto, nel quale il team non ha sviluppato volutamente il bolide di Maranello. Tutti gli sforzi, infatti, sono stati concentrati sulla vettura che scenderà in pista nella ...

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - Corriere : Ferrari 2022, tutta nuova dal motore al simulatore. Ecco perché può essere vincente - Gazzetta_it : F1 Ferrari 2022: una rossa estrema con motore inedito per tornare al top - DRusconi : Mick #Schumacher oltre ad essere pilota Haas nel 2022 sarà pure il terzo pilota in #Ferrari. Sarà l'addetto ai crush test? - theclaw96 : RT @SmilexTech: La nuova Ferrari verrà presentata tra il 16 e il 18 febbraio 2022. Nasce in nome dell'innovazione. Avrà una parte ibrida le… -