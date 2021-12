Etiopia | ambasciatrice a Roma | “E’ il Tplf a non volere soluzione pacifica”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “E’ ila nonuna”. Intervistata dall’Adnkronos, l’etiope aDemitu Hambisa Bonsa, sottolinea che il conflitto in Tigray è iniziato il 4 novembre 2020 con l’attacco delle forze del Fronte di Liberazione popolare del Tigray (Tpfl) ad una base dell’esercito etiope. “La principale causa del conflitto”, afferma, è che il Tpfl voleva tornare al potere da cui era stato spodestato con le proteste di massa del 2018. “Per questo – dichiara – ilha cominciato a comportarsi come uno stato nello stato”, compreso il rifiuto di obbedire “all’ordine delle corti federali di arrestare alcuni alti funzionari sospettati di violazione dei diritti umani” durante il loro governo. “Il Tpfl – continua l’– ...

