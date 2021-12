Draghi: “Il mio destini personale non conta, sono un nonno al servizio delle istituzioni. La pandemia: decidono i dati non la politica” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sebbene ospite della ‘fossa dei leoni’, come vedremo il premier Draghi è riuscito a smarcarsi alla grande, regalando alla platea dei giornalisti presenti per questa conferenza stampa di fine anno, diverse battute e sorrisi. Intanto il tema principale che sta infuocando questi giorni di ‘vigilia’, lasciando presagire delle festività abbastanza ‘castigate’: “L’arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti – esordisce – ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico“. Draghi: “I vaccini, lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati” Dunque, in un simile contesto, spiega il capo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sebbene ospite della ‘fossa dei leoni’, come vedremo il premierè riuscito a smarcarsi alla grande, regalando alla platea dei giornalisti presenti per questa conferenza stampa di fine anno, diverse battute e sorrisi. Intanto il tema principale che sta infuocando questi giorni di ‘vigilia’, lasciando presagirefestività abbastanza ‘castigate’: “L’arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto piùgiosaprecedenti – esordisce – ha aperto una nuova fase nella. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico“.: “I vaccini, lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quartinon vaccinati” Dunque, in un simile contesto, spiega il capo ...

