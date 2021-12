Denunciati due dentisti e una dermatologa no vax: blitz a Torino e Novara (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tre medici no vax, due odontoiatri e una dermatologa , sono stati scoperti in piena attività dai carabinieri del Nas nei loro studi a Torino e Novara . Nonostante il provvedimento di sospensione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tre medici no vax, due odontoiatri e una, sono stati scoperti in piena attività dai carabinieri del Nas nei loro studi a. Nonostante il provvedimento di sospensione ...

Advertising

Mafara72 : RT @TgrRai: In Piemonte 3 medici non vaccinati sono stati denunciati perché trovati al lavoro nonostante la sospensione. In due mesi di ver… - rep_torino : Medici No Vax, due dentisti torinesi tra i trecento denunciati perché lavoravano anche se sospesi [di Carlotta Rocc… - ChiaraPottini : RT @TgrRai: In Piemonte 3 medici non vaccinati sono stati denunciati perché trovati al lavoro nonostante la sospensione. In due mesi di ver… - infoitinterno : Inserivano additivi nella carne per renderla più 'bella': denunciati i titolari di due macellerie a Torino - infoitinterno : CRONACA - Torino centro, la carne è 'truccata': denunciati due macellai -