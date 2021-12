Covid oggi Italia, “picco nuova ondata non ancora arrivato” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Coronavirus e contagi che corrono in Italia, ma il picco di quest’ultima ondata “penso non sia ancora arrivato”. Così Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del farmaco Aifa, ospite di Sky Tg24. “L’anno scorso – ha spiegato – c’è stata una crescita esponenziale” dei casi di Covid-19 che quest’anno “ancora non abbiamo avuto, ma che potremmo cominciare ad avere. Vedremo cosa succede con Omicron. Penso che dovremo superare l’inverno, soprattutto il mese di dicembre, vedere a gennaio cosa succede, potrebbe essere una replica dell’anno scorso. E penso che il picco non sia ancora arrivato, ma vediamo anche che in alcune nazioni europee la curva sta appiattendosi e quindi abbiamo un po’ di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Coronavirus e contagi che corrono in, ma ildi quest’ultima“penso non sia”. Così Giorgio Palù, presidente dell’Agenziana del farmaco Aifa, ospite di Sky Tg24. “L’anno scorso – ha spiegato – c’è stata una crescita esponenziale” dei casi di-19 che quest’anno “non abbiamo avuto, ma che potremmo cominciare ad avere. Vedremo cosa succede con Omicron. Penso che dovremo superare l’inverno, soprattutto il mese di dicembre, vedere a gennaio cosa succede, potrebbe essere una replica dell’anno scorso. E penso che ilnon sia, ma vediamo anche che in alcune nazioni europee la curva sta appiattendosi e quindi abbiamo un po’ di ...

