Advertising

infoitinterno : Coronavirus, le province toscane e i comuni dove corre di più - La Nazione - qn_lanazione : Il #covid in #Toscana: ecco le province dove corre di più, i numeri - iltirreno : ?? Covid in Toscana, oggi oltre 2mila casi. Come avanza Omicron e le zone con il tasso di contagio più alto ?? di Mar… - infoitinterno : I nuovi casi di coronavirus nelle province della Sardegna - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di martedì 21 dicembre 2021. I contagiati sono 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus province

Un incremento che va ovviamente rapportato a una popolazione dai numeri più alti rispetto alle altre. Si tratta di un numero comunque importante. Per quanto riguarda Firenze città, nelle ...Il totale di casi positivi registrati nelle singolepugliesi dall'inizio dell'emergenza ... Il computo totale dei positivi almorti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi ...Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 99 anni, due in provincia di Chieti e uno in provincia di Pescara) e ...Emergenza Coronavirus, Regione Marche stanzia altri 200mila euro per associazioni e società sportive - picenotime.it - IT ...