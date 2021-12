Classifica Serie A | 19a giornata | tutti i risultati

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #SassuoloBologna 0-3, le dichiarazioni del tecnico rossoblù Sinisa #Mihajlovic - MilanPress_it : Vittoria per la @OfficialSSLazio #MilanPress - sportli26181512 : #Sassuolo-#Bologna 0-3: commento al risultato partita: Orsolini, Hickey e Santander regalano il derby emiliano a Mi… - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio di Sarri aggancia Roma e Fiorentina. Bologna a 27 - TuttoSalerno : Serie A, sconfitte casalinghe per Venezia e Sassuolo: la classifica aggiornata -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

... sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato diC . Gabbiani ... nel suo caso siciliano, contro il Messina fanalino di coda della: 2 - 2 in casa dei ...... contro una delle principali antagoniste nella corsa allaB i pugliesi non hanno ceduto di un ... tante emozioni, ma non arrivano i gol! Si dibatte sempre nei bassifondi dellainvece il ...Il Latina chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo nel big match della prima giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio contro il Palermo. Una rete di Carletti al 18' porta ...Partenza sprint anche nel secondo tempo per la squadra di Sarri che torna in vantaggio al 3': spunto di Zaccagni che guadagna un corner, dalla bandierina va Cat ...