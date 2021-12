(Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic. - (Adnkronos) - Lavince 3-1 ain un match della 19/a giornata diA disputato allo stadio 'Penzo' del capoluogo veneto. A decidere la partita le reti di Pedro al 3', Acerbi al 48' e Luis Alberto al 95; per i padroni di casa in gol Forte alla mezz'ora. Gli arancioneroverdi chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Tessmann al 91'. In classifica i biancocelesti agganciano momentaneamente Roma e Fiorentina al sesto posto con 31 punti, mentre i lagunari restano fermi a quota 17 in sedicesima posizione.

Advertising

Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - Gazzetta_it : Milan, accertamenti sui bilanci: nessuna irregolarità rilevata - Gazzetta_it : Una cattedrale a Milano: sì a Populous, sarà così il nuovo #SanSiro - zazoomblog : Calcio: Serie A Venezia-Lazio 1-3 - #Calcio: #Serie #Venezia-Lazio - TV7Benevento : Calcio: Serie A, la Lazio vince 3-1 a Venezia, Pedro, Acerbi e Luis Alberto stendono i lagunari (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

Contro il , la di Maurizio vuole chiudere l'anno in bellezza. E dunque deve vincere, magari anche in grande stile. Peccato, però, che la squadra di Paolo Zanetti non sia proprio disposta a cedere il ......DIA La diretta tv di Empoli Milan diA , è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto, e ...E’ iniziata una nuova giornata di sfide di Serie A. Ad aprire le danze di questa ultima giornata di calcio prima della pausa natalizia sono state Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio. Sorride Sinisa ...(Adnkronos) - Partenza sprint anche nel secondo tempo per la squadra di Sarri che torna in vantaggio al 3': spunto di Zaccagni che guadagna un ...