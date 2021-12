Aliya Whiteley | la sfida del futuro è scritta sui corpi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In un mondo dove gli esseri umani cambiano letteralmente pelle a intervalli regolari di tempo, un po’ come accade in natura ai serpenti, lasciarsi dietro una parte di sé è ormai un’abitudine. Si cambia pelle pur rimanendo nella stessa vita, con il proprio o la propria compagna, nella medesima casa, seguendo un tran tran cui si è però diventati in gran parte estranei. Ci si adegua, si resta al proprio posto anche se l’eco di ciò che si è stati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

di Franco Pezzini La mia pelle e la tua, intrecciate Si sfregano fino a sanguinare, insieme così il nostro amore scende più a fondo, fin nelle ossa nelle ossa e oltre., La muta, ed. orig. 2018, trad. di Olimpia Ellero, pp. 217, EUR 15,50, Carbonio, Milano 2021. Tra gli aggettivi usati con più rozzezza nella comunicazione quotidiana, epidermico ...di Franco Pezzini La mia pelle e la tua, intrecciate Si sfregano fino a sanguinare, insieme così il nostro amore scende più a fondo, fin nelle ossa nelle ossa e oltre., La muta, ed. orig. 2018, trad. di Olimpia Ellero, pp. 217, EUR 15,50, Carbonio, Milano 2021. Tra gli aggettivi usati con più rozzezza nella comunicazione quotidiana, epidermico ...