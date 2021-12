Un ricercatore ha hackerato un test Covid riuscendo a cambiare il risultato

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Unnell’ambito della sicurezza è riuscito a hackerare undi quelli che si utilizzano a casa per ottenere risultati certificati. Ilappartiene a Ellume, azienda che si occupa di sviluppare, creare e mettere in commercio strumenti diagnostici digitali tra cui anche iper il coroanvirus. L’azione compiuta per ingannare il dispositivo – portando, di fatti, a un– avviene modificando il traffico Bluetooth del dispositivo prima che raggiunga l’applicazione che visualizza e salva i risulati – come è stato specificato nel comunicato stampa della società per cui illavora, la F-Secure -. LEGGI ANCHE >>> L’autogol mediatico dei virologi che cantano in un momento così ...