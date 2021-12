Un altro guru sui giornali: io ne ho abbastanza… voi? (Di martedì 21 dicembre 2021) Fino a poco tempo fa si leggevano e ascoltavano notizie parascientifiche, paranormali, certamente para-intelligenti su quasi tutto. Dai rettiliani, agli alieni, cavalieri di Veio, digerati, indigesti, priorati vari, pseudo sbarchi lunari, gomblottisti di ogni ordine e grado. Poco male, pure folklore, diranno in molti. Si leggeva e sorrideva. Non più. Io ne ho abbastanza, sono arrivato al limite della sopportazione. Invocando il principio, più che legittimo, della libertà di parola, siamo arrivati all’orrore degli idioti dell’errore. Lo sciocchezzario del passato ha assunto una dimensione criminale. Non si può definire altrimenti la diffusione di false notizie, interpretazioni immaginifiche e consigli insensati scatenata dal Covid-19. Ci si potrebbe aspettare maggiore attenzione per limitare l’accesso al palcoscenico mediatico dei vari santoni, guru, stregoni e similari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Fino a poco tempo fa si leggevano e ascoltavano notizie parascientifiche, paranormali, certamente para-intelligenti su quasi tutto. Dai rettiliani, agli alieni, cavalieri di Veio, digerati, indigesti, priorati vari, pseudo sbarchi lunari, gomblottisti di ogni ordine e grado. Poco male, pure folklore, diranno in molti. Si leggeva e sorrideva. Non più. Io ne ho abbastanza, sono arrivato al limite della sopportazione. Invocando il principio, più che legittimo, della libertà di parola, siamo arrivati all’orrore degli idioti dell’errore. Lo sciocchezzario del passato ha assunto una dimensione criminale. Non si può definire altrimenti la diffusione di false notizie, interpretazioni immaginifiche e consigli insensati scatenata dal Covid-19. Ci si potrebbe aspettare maggiore attenzione per limitare l’accesso al palcoscenico mediatico dei vari santoni,, stregoni e similari ...

