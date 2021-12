Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 18 | 10

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale E venne ritrovato il raccolto dalla redazione da Apri Francesco Vitali studio Unione Europea Green pass Vale 9 mesi per i viaggi l’aggiornamento circa la durata della validità del certificato vaccino europeo non mette in discussione le misure aggiuntive sui viaggi annunciate da alcuni stati come l’Italia reazione Alla diffusione della variante omicron voltiamo pagina il libro senza senso di responsabilità rispetto delle regole senza veicolare messaggi allarmanti questa Rainews24 il Sottosegretario alla salute Andrea Costa così definisce la situazione grande amica in Italia migliore rispetto ad altri paesi che adesso stanno prendendo scelte che noi abbiamo già anticipato e invita da fare sulle terze dosi e sulla vaccinazione pediatrica sui Tamponi e vaccinati spiega costa non sono convinto che questa sia la strada giusta piuttosto va portata ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - alinatede : RT @ansaeuropa: Oltre all'Italia, anche Portogallo, Grecia, Cipro, Austria, Irlanda, Lettonia e Svezia hanno introdotto il #tamponeobbligat… - ansaeuropa : Oltre all'Italia, anche Portogallo, Grecia, Cipro, Austria, Irlanda, Lettonia e Svezia hanno introdotto il… - ER_Notizie : Sbancata Empoli, la Primavera di Bigica centra il quinto successo nelle ultime sei -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

Frenata sui tamponi ai vaccinati In Toscana quattro decessi, aumentano ancora i ricoveri Sono quattro, due uomini e due donne, le persone decedute a causa del Covid nelle24 ore in Toscana, ...La Asl Roma 6 conta 170 nuovi casi e un decesso nelle24 ore. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 527 nuovi casi positivi al Covid - 19. In particolare, la Asl di ...GF Vip, Belli provoca Montano: «Le tue ex hanno le corna come le renne». Il campione lo gela «Allontanate sto soggetto». Volano parole grosse in studio durante la 29sima puntata tra i due vipponi, ...3' di lettura 21/12/2021 - Mancano pochi giorni alla fine dell'anno in cui ricorre il V° centenario dalla nascita di Papa Sisto V (al secolo Felice Peretti, originario di Grottammare, dove nacque il 1 ...