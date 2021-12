Tampone obbligatorio (anche per vaccinati), mascherine all'aperto e feste vietate: il governo prepara la stretta di Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Tampone obbligatorio anche ai vaccinati (nel Lazio diventa realtà per una fascia della popolazione molto esposta al virus: i sanitari). E poi accessi limitati agli eventi, divieto di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 dicembre 2021)ai(nel Lazio diventa realtà per una fascia della popolazione molto esposta al virus: i sanitari). E poi accessi limitati agli eventi, divieto di...

Advertising

Corriere : ?? Green pass ridotto, tampone obbligatorio ai vaccinati, centri commerciali, discoteche, feste: le ipotesi del gove… - GuidoDeMartini : ?? TAMPONE OBBLIGATORIO ANCHE X I VACCINATI ?? Arriva la CAPORETTO per chi aveva sostenuto che col PASS si è tranquil… - repubblica : L'immunologa Viola: 'Tampone obbligatorio a chi rientra in Italia da Paesi Ue? No, meglio l'obbligo vaccinale' - MarySpes : RT @gielisTs: @carlosibilia Forse non è chiaro che il tampone, come pretende il presidente del Consiglio per chi lo deve incontrare, è per… - stormi1904 : RT @ardigiorgio: Regione Puglia chiede tampone obbligatorio oltre al gp per partecipare al consiglio regionale. Ma ai consiglieri il tampon… -