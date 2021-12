Su Real Time arriva La Dottoressa Smile | il primo smile makeover della tv italiana

(Di martedì 21 dicembre 2021) È in arrivo un nuovo programma su, iltv: è ’La’, in onda mercoledì 22 Dicembre con una puntata speciale alle 22.20. Il sorriso è importante: aiuta ad avere sicurezza in sé, agisce sul nostro modo di essere e influisce sul nostro aspetto. Spesso però a frapporsi tra il desiderio di avere un bel sorriso e ilizzarlo ci sono le cure costose. Ecco allora che interviene la, Annapaola Manfredonia. LEGGI ANCHE:– Monica Bellucci strega buona in ‘La Befana Vien di Notte II – Le origini’: clip esclusiva Odontoiatra napoletana di primissimo livello, ...

Il 22 dicembre su Real Time arriva La Dottoressa Smile, che porterà il sorriso sul volto di molti pazienti. È in arrivo un nuovo programma su Real Time, il primo smile makeover della tv italiana: è 'L ...La Dottoressa Smile arriva su Real Time. Real Time si prepara ad accogliere 'La Dottoressa SMILE', il primo smile makeover (letteralmente "ristrutturazione del sorriso") d ...