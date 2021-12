Sonia Bruganelli: l’addio al GF Vip è vicino? Si parla di gennaio. Le voci dopo la lite con Signorini (Di martedì 21 dicembre 2021) Non si placano le polemiche dopo l’acceso scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. L’opinionista, dopo essere stata bruscamente interrotta dal conduttore del Grande Fratello Vip, ha persino lasciato lo studio per diversi minuti e sembrava non intenzionata a tornare anche se alla fine lo ha fatto. Pare però che le polemiche non si siano fermate e che, se Alfonso Signorini aveva detto che avrebbe chiarito in privato, nuove voci di corridoio vedono Sonia Bruganelli verso l’addio al Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli lascia il Grande Fratello Vip A rilanciare il gossip sulla lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Non si placano le polemichel’acceso scontro trae Alfonso. L’opinionista,essere stata bruscamente interrotta dal conduttore del Grande Fratello Vip, ha persino lasciato lo studio per diversi minuti e sembrava non intenzionata a tornare anche se alla fine lo ha fatto. Pare però che le polemiche non si siano fermate e che, se Alfonsoaveva detto che avrebbe chiarito in privato, nuovedi corridoio vedonoversoal Grande Fratello Vip.lascia il Grande Fratello Vip A rilanciare il gossip sullatrae Alfonso ...

Advertising

pvrriIIa : prossimo confronto in studio: paolo bonolis vs alfy signorini per la parola tolta a sonia bruganelli, it's all i need #gfvip - Natalia98576971 : Il pubblico è sovrano ed esige le scuse pubbliche di Signorini a Sonia Bruganelli #gfvip6 - CrissyFresco : RT @bagnotrash: Sonia Bruganelli la vincitrice del GF vip 6, punto #gfvip - arrchieandrewss : RT @BITCHYFit: Alfonso Signorini è tornato in onda ma Sonia Bruganelli non è presente in studio #GFVip - vibesswithsasha : RT @oocGFVIP: il pubblico applaude sonia bruganelli #GFVIP -