Roma | incendio in una casa cantoniera | trovato tra le fiamme il cadavere di una donna

Roma – L'incendio in una casa cantoniera di Roma, in via della Muratella Mezzana, in zona Portuense, stamattina, ha fatto accorrere i Vigili del fuoco stamattina. I soccorritori si sono adoperati per spegnere le fiamme nel minor tempo possibile, ma nel corso delle operazioni hanno rinvenuto il cadavere di una donna, una senzatetto. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Al momento restano ignote le generalità della vittima del rogo.

