Netflix vende l’alta moda online (Di martedì 21 dicembre 2021) Inarrestabile Netflix. La sua piattaforma Netflix.shop si prepara ad accogliere tutte le collezioni, i gioielli e le borse sfoggiate nella serie tv di successo Emily in Paris. Ebbene sì, il colosso da oltre 200 milioni di iscritti dopo la fortunata esperienza dello shopping online dove già viene venduto il merchandising delle serie piu`viste, da Squid Game a Bridgerton o Stranger Things, adesso è pronta a rilanciare con la serie di Emily. Quindi via a cappelli, magliette firmate, borse, collane, felpe…tutto, perfino oggetti per la casa. Il tutto sotto la supervisione di Josh Simon (storico vice del product e merchandising strategy di Nike), da marzo 2020 vicepresidente del reparto consumer product di Netflix mentre il sito è stato creato da niente di meno che il colosso tech Shopify. La collaborazione più spettacolare, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 dicembre 2021) Inarrestabile. La sua piattaforma.shop si prepara ad accogliere tutte le collezioni, i gioielli e le borse sfoggiate nella serie tv di successo Emily in Paris. Ebbene sì, il colosso da oltre 200 milioni di iscritti dopo la fortunata esperienza dello shoppingdove già viene venduto il merchandising delle serie piu`viste, da Squid Game a Bridgerton o Stranger Things, adesso è pronta a rilanciare con la serie di Emily. Quindi via a cappelli, magliette firmate, borse, collane, felpe…tutto, perfino oggetti per la casa. Il tutto sotto la supervisione di Josh Simon (storico vice del product e merchandising strategy di Nike), da marzo 2020 vicepresidente del reparto consumer product dimentre il sito è stato creato da niente di meno che il colosso tech Shopify. La collaborazione più spettacolare, ...

